В театр бесплатно: кто и как сможет воспользоваться Пушкинской картой

С 1 сентября в России начал действовать проект «Пушкинская карта», позволяющий молодым людям приобретать билеты на культурно-просветительские мероприятия за счет бюджета. Подробнее о карте читайте в подборке «Рамблера».

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Что это такое?

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Пушкинская карта — обычна банковская карточка, по которой запрещены любые операции, кроме покупки билетов и их возврата.

Тратить средства на другие цели или обналичивать их нельзя. Самостоятельно пополнить карту электронным переводом или через банкомат тоже невозможно. Использовать Пушкинскую карту для получения пособий тоже нельзя, хотя она и принадлежит к системе «МИР».

Кто и как может получить карту?

Получить карту могут все россияне в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Оформить карту может только сам получатель - даже если он несовершеннолетний, родители не могут сделать это за него. Те, кому 14 лет исполняется после 1 сентября, могут присоединиться к проекту сразу после дня рождения, получения паспорта и оформления учетной записи для госуслуг. При замене паспорта в 20 лет паспортные данные обновляются через портал госуслуг. Те, кому уже исполнилось 22, могут оформить карту и пользоваться ей до дня 23-летия. Заявку на карту нужно подать через портал госуслуг.

Как пользоваться картой?

Управление картой осуществляется через приложение «Госуслуги. Культура», логин и пароль для него аналогичны данным для основного портала, учетная запись привязывается к номеру телефона.

Карта может использоваться виртуально, доступ к ней появляется после подтверждения выпуска через приложение. При желании с 1 сентября также можно получить и физическую карту через любое отделение «Почта Банка» при предъявлении паспорта и СНИЛС.

Сколько денег на карте?

С 1 сентября по 31 декабря 2021 года сумма, которую можно потратить на культурные мероприятия, составляет 3 тыс. рублей. Начиная с 2022 года на карту будет начисляться по 5 тыс. рублей в год. По окончании срока действия неиспользованные средства сгорают. Сумма на Пушкинской карте одинакова для всех, особых условий для льготников нет.

Виртуальная карта в новом году перевыпускается автоматически, новые реквизиты будут доступны в приложении. Перевыпуск физической карты можно заказать, подав заявление в том отделении банка, где она выдана.

Куда можно сходить?

Списки событий, доступных по Пушкинской карте, публикуются в приложении «Госуслуги. Культура» или на портале «Культура.РФ». Это спектакли, выставки, экскурсии, концерты, творческие встречи, квесты и другие мероприятия. По словам организаторов программы, афиша будет пополняться, в дальнейшем в ней могут появиться и кинопоказы.

Карта действует по всей территории России, так что можно купить билеты в учреждения культуры не только родного города, но и любого другого. Деньги на дорогу до места проведения мероприятия не возмещаются.

Процесс приобретения билетов не отличается от их оплаты любой другой картой. Владельцы пластиковой Пушкинской карты могут приобретать билеты не только через интернет, но и в обычных кассах.