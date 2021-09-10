Банк России повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России сегодня принял решение повысить ключевую ставку до 6,75% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

С апреля 2020 года Банк России последовательно уменьшал показатель ключевой ставки с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума. Однако с марта 2021 года регулятор начал ужесточение кредитно-денежной политики. Эксперты ожидали, что в сентябре ключевая ставка будет поднята еще на 0,5 процентного пункта.

Однако сегодня стало известно, что Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых.

В Центробанке отметили, что во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и «возвращается на траекторию сбалансированного роста». Однако инфляция выше прогнозируемой и, по оценке на 6 сентября, составила 6,74%.

«Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении. В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных», - подчеркивается в сообщении на сайте регулятора.