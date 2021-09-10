Исследование Rambler&Co И СберУслуги: услугами репетиторов пользуется половина родителей

Согласно совместному опросу Rambler&Co и сервиса СберУслуги, самыми востребованными предметами стали математика и иностранный язык

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Почти половина опрошенных россиян (49%) обращались к услугам репетиторов, среди них 35% делают это на постоянной основе, 10% – только перед поступлением детей в вузы, 4% – только перед экзаменами и олимпиадами. 42% ответили, что справляются без посторонней помощи, 9% планируют искать педагога в дальнейшем.

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Чаще всего (41%) к репетиторам обращаются, когда ребёнок учится в 9-11 классах. Почти треть (31%) начинают дополнительные занятия уже в средней школе, 28% – в начальных классах.

Самые популярные предметы для внеклассных уроков – это иностранные языки и математика, включая алгебру и геометрию, – их выбирают по 27% респондентов. Следом идут: русский язык (14%), физика (11%), химия (9%), обществознание и биология (по 4%), история (3%), литература (1%).

Данные сервиса СберУслуги подтверждают результаты опроса – больше всего объявлений размещают репетиторы по английскому (23%), математике (23%) и русскому языку (19%). «Обучение» входит в топ-3 самых популярных категорий у самозанятых, в ней преподаватели предлагают свои услуги по более чем 10 школьным предметам.

Чуть больше трети (38%) оценивают одно занятие не дороже 500 рублей. Пятая часть (21%) согласны выделить от 500 до 800 рублей, 13% – от 800 до 1 000 рублей, 15% – от 1 000 до 1 500 рублей и 13% – более 1 500 рублей.

СберУслуги также проанализировали среднюю стоимость занятий с репетиторами сервиса в России. Согласно данным, занятие по русскому языку обойдётся в 563 рубля, а по математике – в 631 рубль. Репетиторы по английскому языку в среднем получают 659 рублей, а по физике – 697 рублей.

Стоимость занятия по подготовке к ЕГЭ выше обычного. Так, цена за один академический час английского языка увеличивается в этот период с 631 до 943 рублей, а по физике – с 697 до 881 рубля.

При выборе педагога около трети опрошенных (34%) интересуют отзывы учеников, почти четверть (24%) – стаж специалиста. Для 18% важна цена, 9% смотрят на возраст. По 6% голосов набрали такие критерии, как пол и наличие наград или званий. Фотография преподавателя в объявлении оказалась самым незначительным фактором – на неё обращают внимание лишь 3% опрошенных.

Марина Александровская, операционный директор СберУслуги, прокомментировала результаты исследования: «Английский и математика — всегда были одними из самых востребованных школьных предметов. Неудивительно, что спрос на эти предметы высок. В сервисе СберУслуги можно быстро и просто найти репетитора по любому предмету. Достаточно в приложении указать время и место, где было бы удобно заниматься, а сервис сам найдет подходящих специалистов».