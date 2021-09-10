В ПФР разъяснили правила выплаты пенсии студентам

Студенты очной формы обучения, которые до 23 лет получают пенсию по потере кормильца, могут рассчитывать на выплаты даже после устройства на работу. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.
«Главным условием для продолжения выплаты пенсии является наличие статуса обучающегося лица (студента). Осуществление трудовой деятельности не влияет на право получения пенсии», — говорится в разъяснении, опубликованном на сайте ПФР.
В то же время, отмечают в ПФР, работа влияет на сумму страховой пенсии. Если студент работает, то страховая пенсия выплачивается без учета индексации.
Согласно пенсионному законодательству России, пенсия по случаю потери кормильца положена студентам-очникам, достигшим возраста 18 лет. Она производится в течение всего срока обучения, но только до достижения ими возраста 23 лет.
Ранее в Пенсионном фонде России объяснили правила индексации пенсии при увольнении. Так, после увольнения пенсионера, пенсия в полном размере с учетом всех «пропущенных» индексаций будет начислена ему с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.