Жители ряда российских регионов получили право на досрочную пенсию

Председатель правительства Михаил Мишустин 10 сентября подписал постановление 1532, в котором уточняется порядок начисления пенсии тем гражданам, кто получал профессию в условиях Крайнего Севера. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства России.

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«Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости», - говорится в документе.

Согласно действующему законодательству, северяне и жители регионов, приравненных к Крайнему Северу, могут выходить на пенсию на пять лет раньше, чем обитатели других частей России. До последнего времени в так называемый «северный стаж» не входило время профессионального обучения или допобразования. Постановление правительства изменило это правило.