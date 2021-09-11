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Жители ряда российских регионов получили право на досрочную пенсию

Елена Прошина
1 час назад

Председатель правительства Михаил Мишустин 10 сентября подписал постановление 1532, в котором уточняется порядок начисления пенсии тем гражданам, кто получал профессию в условиях Крайнего Севера. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства России.

Жители ряда российских регионов получили право на досрочную пенсию
Фото: ТАССТАСС

«Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости», - говорится в документе.

Согласно действующему законодательству, северяне и жители регионов, приравненных к Крайнему Северу, могут выходить на пенсию на пять лет раньше, чем обитатели других частей России. До последнего времени в так называемый «северный стаж» не входило время профессионального обучения или допобразования. Постановление правительства изменило это правило.

Напомним, что сейчас северяне могут получать страховую часть пенсии: мужчины с 60 лет, женщины с 55, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях.

Личный счет,Михаил Мишустин,
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