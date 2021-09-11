В ПФР рассказали, как родственники умершего могут получить 10 тысяч

Близкие умерших пенсионеров имеют право на получение единовременной выплаты в размере 10 000 рублей, положенной им в 2021 году согласно указу Владимира Путина. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

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«Единовременная денежная выплата, не полученная пенсионером в связи с его смертью, может быть выплачена членам его семьи. При их отсутствии — согласно порядку наследования», — указано на сайте ПФР.

В 2021 году в соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 24 августа, единовременная выплата в размере 10 000 рублей полагается всем гражданам, получающим деньги через ПФР. Ее получат все пенсионеры: неработающие, работающие, получатели пенсии по инвалидности, в связи с потерей кормильца и другие.

В текущем году единовременные выплаты в размере 15 000 рублей получат российские силовики и военные, проходящие службу по контракту. В августе текущего года российским семьям, где дети этой осенью пошли в школу, бюджет перечислил по 10 000 рублей на каждого школьника.