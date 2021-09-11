Российским льготникам рассказали о возможности получить выплату

Льготники, которым положены бесплатные лекарства и санаторное лечение, могут конвертировать эти услуги в денежные выплаты до начала октября. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов.

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«Если человек фактически тратит в среднем больше 1211 рублей в месяц на лекарства, санаторно-курортное лечение, то очевидно, ему выгоднее натуральная форма льгот», - сказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Ранее Пенсионный фонд России напомнил, что федеральным льготникам до 1 октября следует определиться с формой получения положенного им набор социальных услуг (НСУ). В них входят получение бесплатных лекарств, компенсация за санаторное лечение и проезд. Лготники имеют право получать денежный эквивалент этих услуг. Чтобы изменить форму получения положенных человеку НСУ в будущем году, он должен подать соответствующее заявление в свое отделение Пенсионного фонда до 30 сентября включительно.

По словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, большинство россиян, обладающих право на НСУ, предпочитают получать их в денежной, а не в натуральной форме.