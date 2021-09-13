Россияне назвали лучшие страны для жизни

Более 40 процентов опрошенных россиян заявили о желании остаться в России при возможности жить в любой другой стране мира. Результаты опроса SuperJob публикует РБК.

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Уточняется, что в 2010 году этот показатель составлял 23 процента. В 2016 году этот вариант ответа выбрали 40 процентов респондентов соответственно.

Участниками опроса стали 3 тысячи совершеннолетних граждан.

На втором месте рейтинга стран, лучших для жизни, оказались США — там хотели бы жить 7% опрошенных (в 2010 и 2016 годах — по 5%). В пятерку самых популярных стран вошли Канада, Италия и Швейцария.