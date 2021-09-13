Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Проблемные долги россиян достигли рекорда

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Объем потенциально проблемных кредитов, по оценке банков, к 1 августа составил рекордные 418 млрд рублей. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на статистику ЦБ.

Проблемные долги россиян достигли рекорда
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эта сумма рассчитывалась как разница между тем, сколько резервов на случай возможных потерь создали банки (1,37 трлн рублей), и тем, сколько из этой суммы пришлось на ссуды с просрочкой от 90 дней (957 млрд рублей). Данный показатель отражает, во сколько банки оценивают ожидаемые потери от пока еще не работающих кредитов, в том числе из-за выхода на просрочку. К работающим относятся кредиты без просрочки, или если она составляет менее 90 дней.

С начала года этот показатель вырос на 9%, а по сравнению с прошлогодними значениями – на 11%. Сейчас он сохраняется на крайне высоком уровне, рассказал представитель ЦБ.

Ранее сообщалось, что в августе россияне взяли рекордное количество потребительских кредитов. За месяц банки одобрили 2,1 млн кредитов наличными на 646,7 млрд рублей, обновив максимум, который был зафиксирован в апреле.

При этом средний размер потребительского кредита в прошлом месяце достиг минимального значения за год — 313,6 тыс. рублей. По сравнению с июлем средний чек уменьшился на 0,6%, по сравнению с апрелем — на 8,3%.

Личный счет,Центральный банк России,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители