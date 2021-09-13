Пенсионеров предупредили о рисках дарения квартиры

Юрист Иван Соловьев рассказал, что пенсионеры, подарившие свои квартиры родственникам, рискуют остаться на улице, и посоветовал передавать имущество только по завещанию. Об этом сообщает «Прайм».

Фото: ТАСС ТАСС

Соловьев отметил, что пенсионеры чаще всего решаются на договор дарения, чтобы после их смерти родственникам не пришлось платить налоги. Дарители рассчитывают остаться в подаренной квартире пожизненно, но никаких гарантий у них нет, предупредил он.

Видео дня

«Необходимо четко понимать, что, подписывая договор дарения квартиры, человек больше не имеет на нее никаких прав», - подчеркнул юрист.

По его словам, договор дарения признается недействительным лишь в исключительных случаях, когда доказано, что одариваемый нанес физический вред дарителю.

Однако этим летом судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) РФ приняла решение, которое может стать прецедентом. ВС дал предписание суду первой инстанции пересмотреть вердикт, которым дочь, получившую от матери в подарок четырехкомнатную квартиру в Москве, обязали предоставить ей жилье в Подмосковье. Ни минимальная площадь квартиры, ни ее местоположение, ни сроки покупки в решении суда указаны не были.

По мнению Соловьева, благодаря этому решению ВС суды чаще будут выносить решения в пользу дарителей.

На портале «Авито» ранее появилось объявление о продаже «квартиры с бабушкой», вызвавшее резонанс. Автор объявления выставил на продажу двухкомнатную квартиру в панельной пятиэтажке Екатеринбурга вместе с прописанной там 94-летней женщиной. Он предупредил, что пенсионерка останется там и после сделки, так как имеет право «дожить» в этой квартире.

Позже собственник объяснил журналистам, что сделка будет напоминать ренту с пожизненным содержанием. Сам он приобрел эту квартиру в марте 2021 года также с уже прописанной там женщиной.