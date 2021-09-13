Путин дал поручение по индексации зарплат силовиков

Президент Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022-2023 годах зарплат военных и правоохранителей выше уровня инфляции.
Речь идет о подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Поручение дано по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия". Срок - до октября.
Напомним, Владимир Путин также пообещал единовременную выплату в 15 тысяч рублей в этом году военнослужащим, курсантам и сотрудникам правоохранительных органов. Указ уже подписан.