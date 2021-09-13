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Россияне выбрали лучшие для жизни страны

Елена Прошина
27 минут назад

Более 40% россиян заявили о желании остаться в стране, если бы имели возможность жить в любом другом месте, следует из опроса сервиса для поиска работы SuperJob. В 2010 году этот показатель составлял 23%.

Россияне включили США в число лучших стран для жизни
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РБК, по предыдущим в 2010 и 2016 годах, Россию выбрали 40% респондентов. На втором месте в рейтинге стран, лучших для переезда, оказались США – там хотели бы жить 7% опрошенных (в 2010 и 2016 – по 5%). В топ-5 также вошли Канада, Италия и Швейцария, их выбрали по 4% респондентов.

При этом среди тех, кто хотел бы остаться в России, больше женщин, чем мужчин: 45% против 39%. При этом Россию в качестве страны проживания также выбрали представителей популярных профессий: врачи, менеджеры по продажам и работе с клиентами, программисты, продавцы, водители, бухгалтеры.

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Среди тех, кто предпочел бы жить в США, также оказались врачи – 23%, а еще экономисты (20%) и программисты (20%). В Канаду готовы переехать системные администраторы (19%), в Германию — бухгалтеры (15%), в Италию — секретари (17%).

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