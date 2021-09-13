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Отцам в России пообещали выплату маткапитала

Алиса Селезнёва
47 минут назад

Отцам детей, рожденных от суррогатных матерей, начнут уже с 2022 года выдавать маткапитал. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минтруда сообщают «Известия».

Отцам в России пообещали выплату маткапитала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», заработают уже в следующем году. В настоящее время маткапитал предоставляются в приоритетном порядке матерям, отцы же получают эту меру господдержки лишь в случае, если это право прекращено для женщины по ряду законных оснований.

«Если же, например, ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, то получить материнский капитал нельзя», - пояснили в ведомстве.

При этом по решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал.

«Были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, а супруга усыновителем ребенка, получать материнский капитал, — пояснили в пресс-службе министерства.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, которое приводит издание, на эти цели будет выделено 10,46 млрд рублей.

В 2022 году также ожидается индексация размера материнского капитала. На первого ребенка будет перечисляться 503 237 рублей, а за второго — 665 009 рублей. Минтруд обновил и формулу, определяющую право родителей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка возрастом менее трех лет.

Теперь соответствующее заявление граждане могут подавать либо в МФЦ, либо через сайты Пенсионного фонда и Госуслуг. Семье для получения такого пособия больше не потребуется предоставлять документ о доходах. Ведомства сами должны будут искать всю необходимую информацию. Предъявлять документы о своих доходах нужно будет только силовикам, военным, а также получателям стипендий и грантов.

Личный счет,Минтруд,газета "Известия",
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