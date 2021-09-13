Запуск цифрового рубля до 2030 года станет одним из важнейших проектов в сфере цифровизации. Данные об этом приводятся в представленной Минфином РФ Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, передает ТАСС.

«Одним из самых главных проектов в сфере цифровизации в перспективе до 2030 года выступит запуск цифрового рубля — третьей формы денег, выпускаемой Центробанком и являющейся его обязательством», — говорится в документе.

Кроме этого, в стратегии указывается, что введение цифрового рубля окажет влияние на дальнейшее развитие платежной инфраструктуры, рост конкуренции и распространение новых современных финансовых инструментов. Также вследствие этого вырастет доступность и сократится стоимость услуг для граждан и компаний.

В документе говорится, что в условиях запуска цифрового рубля и развития платежных инструментов российское правительство и регулятор намерены продолжить противодействие использованию денежных суррогатов. Последнее несет высокие риски для людей, а также способно затруднять эффективную реализацию макроэкономической политики, целью которой выступает создание благоприятных экономических условий.