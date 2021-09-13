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Цифровой рубль запустят в России до 2030 года

Анна Безрукова
36 минут назад

Запуск цифрового рубля до 2030 года станет одним из важнейших проектов в сфере цифровизации. Данные об этом приводятся в представленной Минфином РФ Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, передает ТАСС.

«Одним из самых главных проектов в сфере цифровизации в перспективе до 2030 года выступит запуск цифрового рубля — третьей формы денег, выпускаемой Центробанком и являющейся его обязательством», — говорится в документе.

Кроме этого, в стратегии указывается, что введение цифрового рубля окажет влияние на дальнейшее развитие платежной инфраструктуры, рост конкуренции и распространение новых современных финансовых инструментов. Также вследствие этого вырастет доступность и сократится стоимость услуг для граждан и компаний.

Цифровой рубль станет третьей формой денег до 2030 года

В документе говорится, что в условиях запуска цифрового рубля и развития платежных инструментов российское правительство и регулятор намерены продолжить противодействие использованию денежных суррогатов. Последнее несет высокие риски для людей, а также способно затруднять эффективную реализацию макроэкономической политики, целью которой выступает создание благоприятных экономических условий.

Сегодня, 13 сентября, Минфин представил на общественные обсуждения стратегию развития финрынка до 2030 года. Презентуя документ представителям СМИ, заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что такого рода стратегия была создана впервые. По его словам, в ходе подготовки документа провели огромную работу со всеми участниками рынка, в частности с теми, кто покупает финуслуги.

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