Экономист предупредил о «могильщиках» доллара

Экономист Валентин Катасонов считает, что цифровые валюты станут «могильщиками» доллара. Его прогноз опубликовало DEITA.RU.

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По мнению Катасонова, цифровые валюты - не только неотъемлемая часть прогресса, но и инструмент «мировой финансовой элиты», которая стремится «обнулить все накопившиеся противоречия в системе».

Главной проблемой современной финансовой системы Катасонов назвал государственный долг США. Потолок американского госдолга можно увеличивать, принимая поправки к законам, но процент, который необходимо платить каждый месяц, остается нерешаемой проблемой, заявил экономист.

Еще одной проблемой долларовой системы Катасонов считает инфляционные издержки, «неизбежно наступающие в следствие неограниченной эмиссии». Он заявил, что денег в экономике становится слишком много, и это мешает ей нормально функционировать.

С помощью цифровых денег финансовую систему можно перезагрузить и избавить её от «накопленных ошибок прошлого», отметил Катасонов. Он предупредил, что завершить такой переход, не спровоцировав глобальный кризис, невозможно.

Как рассказывал Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена начала внимательно наблюдать за работой Китая по введению цифрового юаня. По словам осведомленных источников агентства, американские чиновники опасаются, что юань попытается лишить доллар места доминирующей мировой валюты.