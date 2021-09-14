Кредиты начнут выдавать по водительским правам

Россиянам могут разрешить проводить некоторые финансовые операции по водительским правам, в их числе получение потребительских кредитов или обмен валют. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям». Законопроект рассчитывают принять до конца 2021 года.

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В Минэкономразвития, который выступает соавтором инициативы, считают, что такой способ получения займов до 15 тысяч рублей является безопасным, с этим согласны и банки. Законопроект уже принят в первом чтении, после вступления в силу граждане смогут предоставлять водительские права для получения ограниченного перечня услуг.

В список входят переводы без открытия счёта, валютно-обменные операции до 100 тысяч рублей, получение потребительского кредита до 15 тысяч рублей, заключение договора брокерского счета, оформление договора доверительного управления ценными бумагами и депозитарного договора.

Также при наличии только водительских прав россиянам могут разрешить приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, при условии, что все расчёты осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российской кредитной организации.