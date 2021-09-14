В России намерены выдавать займы по водительским правам

Законопроект, подразумевающий упрощенную идентификацию клиентов банков по водительскому удостоверению, может заработать уже в 2022 году. Об этом со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова пишут «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам парламентария, законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме и есть шанс, что до конца года он будет окончательно согласован. В соответствии с текстом документа, в силу он вступит через полгода после принятия.

Законопроект предусматривает использование для упрощенной идентификации водительских прав. При этом с помощью удостоверения можно получить ограниченный набор услуг: переводы без открытия счета, валютно-обменные операции до 100 тыс. рублей, кредит до 15 тыс. рублей, заключить договор брокерского счета, доверительного управления ценными бумагами и приобрести инвестиционный пай.

«Законодательством строго ограничен перечень операций, при которых проводится упрощенная идентификация клиента. В этой связи Минэкономразвития России считает безопасным использовать водительские права при ее проведении», - пояснили в ведомстве.

Ведущие российские банки поддержали нововведение, так как оно облегчит оказание услуг. Однако кредитные организации подчеркнули, что для подтверждения подлинности документов необходимо обеспечить доступ к базе водительских удостоверений.

«Надеемся, что в случае реализации данной инициативы особое внимание будет уделено доступности соответствующей государственной информационной системы и возможности online-обмена данными», — заявил руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-банка Альберт Усенко.