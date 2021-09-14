Как рекордные цены на газ в Европе отразятся на россиянах?

Цена на газ на торгах в Европе 14 сентября достигла рекордных $770 за куб. м, некоторые эксперты ожидают, что рост продлится, а стоимость кубометра топлива на европейском рынке может достигнуть $1000.
Как это скажется на отечественном потребителе? Стоит ли россиянам ожидать огромных счетов за ЖКХ?
"Рамблер" поговорил с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным, чтобы разобраться как рекордные цены на газ в Европе повлияют на жизнь наших соотечественников.
Ждать ли россиянам роста цен на газ в своих платежках за ЖКХ?
"Высокая цена на газ на европейском рынке никак не отразится на отечественном потребителе, поскольку в РФ действует фиксированный тариф в районе 60 долларов за 1000 куб. м. Наш газовый рынок практически не связан с внешним рынком. Если по нефти у нас ситуация как в том анекдоте: нефть дорожает и бензин дорожает, нефть дешевеет, а бензин опять дорожает, то по газу у нас совершенно другая регуляция как для физлиц, так и для промышленности"
А что будет с программой газификации? Потратит ли на нее "Газпром" прибыли из Европы?
"Дополнительные средства, которые сейчас получает "Газпром" на европейском рынке, могут быть потрачены на программу газификации в РФ. Есть сейчас рост прибыли, ее нельзя назвать сверхприбылью. По хорошему, она может быть конвертирована в газификацию. По крайней мере, медленнее планов программа не пойдет"
"Текущий рекордный уровень цен не сказывается напрямую на доходах "Газпрома", поскольку компания в основном работает по долгосрочным контрактам. Добрая часть оборота идет по договорам, которые были заключены при ином уровне цен. То есть та цена, по которой "Газпром" продает газ, сильно отличается от цифр, которые есть сейчас на бирже"
Откуда тогда возьмут деньги на газификацию?
"Программа газификации в основном финансируется за счет средств, которые будут направлены туда со строительства "Северного потока-2". Поток достроили, эти деньги высвобождаются и будут направлены на газификацию. Рост прибыли "Газпрома" в таком контексте это плюс, это может сказаться на скорости проведения программы"
А что с промышленностью? Из газа ведь и химию делают и в качестве топлива используют
"Фиксированный для внутреннего рынка тариф на газ исключает серьезный рост издержек для промышленности, использующей его как в качестве химического компонента, так и в качестве топлива. Была программа по либерализации газового рынка, хотели установить европейский ценник минус транспортные расходы. Особенно это было актуально в 2020 году, когда цена в Европе падала ниже 40 долларов. Вот тогда жаловались, что у нас такие высокие тарифы. Но рынок, как говорится, палка о двух концах"