Как рекордные цены на газ в Европе отразятся на россиянах?

"Высокая цена на газ на европейском рынке никак не отразится на отечественном потребителе, поскольку в РФ действует фиксированный тариф в районе 60 долларов за 1000 куб. м. Наш газовый рынок практически не связан с внешним рынком. Если по нефти у нас ситуация как в том анекдоте: нефть дорожает и бензин дорожает, нефть дешевеет, а бензин опять дорожает, то по газу у нас совершенно другая регуляция как для физлиц, так и для промышленности"