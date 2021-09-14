Банкир объяснил, куда россияне будут вкладывать сбережения

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов считает, что россияне продолжат возвращать деньги на срочные вклады благодаря росту ставок, но не забудут и о фондовом рынке. Об этом сообщает РБК.

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В начале августа крупные банки подняли ставки по депозитам на докоронавирусный уровень. Средняя максимальная ставка в банках из топ-10 выросла с 4,5 до 6,2 процента.

Задорнов отметил, что вместе с этим в России замедлились темпы роста ипотеки.

«Часть денег перераспределится в банковскую систему, на текущие счета и депозиты, именно из сферы недвижимости», - заявил он.

При этом, по его мнению, оттока денег с фондового рынка не будет: люди «распробовали» эти инструменты и поняли, что на них можно заработать больше, чем на вкладах.

Опрошенные «Известиями» аналитики ранее спрогнозировали рост ключевой ставки в России до семи процентов до конца 2021 года. По их мнению, на такой шаг Центробанку придется пойти из-за роста инфляции до пятилетнего максимума в 6,8 процента (по оценке Совкомбанка). За ростом ключевой ставки последуют и ставки по депозитам.