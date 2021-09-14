Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Банкир объяснил, куда россияне будут вкладывать сбережения

Мария Иванова
38 минут назад

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов считает, что россияне продолжат возвращать деньги на срочные вклады благодаря росту ставок, но не забудут и о фондовом рынке. Об этом сообщает РБК.

Банкир объяснил, куда россияне будут вкладывать сбережения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале августа крупные банки подняли ставки по депозитам на докоронавирусный уровень. Средняя максимальная ставка в банках из топ-10 выросла с 4,5 до 6,2 процента.

Задорнов отметил, что вместе с этим в России замедлились темпы роста ипотеки.

«Часть денег перераспределится в банковскую систему, на текущие счета и депозиты, именно из сферы недвижимости», - заявил он.

При этом, по его мнению, оттока денег с фондового рынка не будет: люди «распробовали» эти инструменты и поняли, что на них можно заработать больше, чем на вкладах.

Опрошенные «Известиями» аналитики ранее спрогнозировали рост ключевой ставки в России до семи процентов до конца 2021 года. По их мнению, на такой шаг Центробанку придется пойти из-за роста инфляции до пятилетнего максимума в 6,8 процента (по оценке Совкомбанка). За ростом ключевой ставки последуют и ставки по депозитам.

На заседании 10 сентября ЦБ поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75 процента годовых.

Личный счет,Михаил Задорнов,Совкомбанк,Ханты-Мансийский банк "Открытие",Центральный банк России,газета "Известия",
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители