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Двум знакам зодиака предрекли неожиданное богатство

Елена Прошина
33 минуты назад

Астрологи назвали два знака зодиака, которые в ближайшем будущем получат неожиданную денежную прибавку. Об этом пишет PRIMPRESS.

Двум знакам зодиака предрекли неожиданное богатство
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, Тельцов в ближайшие дни ждет повышение на работе, карьерный успех, а с ними и повышение благосостояния. Представители этого знака зодиака, которые только собираются искать работу, в первую очередь получат от звезд хорошую вакансию.

Близнецы в ближайшее время заключат крупную выгодную сделку. Например, это может быть сделка с недвижимостью. Как и Тельцов, представителей этого знака ждет карьерный успех. А те Близнецы, которые решат в этот период сменить работу, сделают это наиболее выгодным для себя образом.

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