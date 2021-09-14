Двум знакам зодиака предрекли неожиданное богатство

Так, Тельцов в ближайшие дни ждет повышение на работе, карьерный успех, а с ними и повышение благосостояния. Представители этого знака зодиака, которые только собираются искать работу, в первую очередь получат от звезд хорошую вакансию.

Близнецы в ближайшее время заключат крупную выгодную сделку. Например, это может быть сделка с недвижимостью. Как и Тельцов, представителей этого знака ждет карьерный успех. А те Близнецы, которые решат в этот период сменить работу, сделают это наиболее выгодным для себя образом.