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По всей России могут ввести платный проезд по автомагистралям

Елена Прошина
1 час назад

Помощник президента РФ Игорь Левитин не исключил, что по всей стране будут введена плата за проезд по автомагистралям после перехода на электрокары и автомобили на газе. Об этом пишет агентство «Прайм».

По всей РФ могут ввести платный проезд по автомагистралям
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Левитина, на содержание и ремонт дорог идут деньги из дорожных фондов, которые, в свою очередь, частично пополняются за счет акцизов на топливо.

"Сегодня у газа и у электричества нет акциза: или мы должны будем его ввести, или сейчас весь мир задумается о радикальной реформе платежей и сборов за пользование автомобильными дорогами», - сказал Левитин на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

Он пояснил, что речь идет о покилометровой плате за проезд по автодорогам. По его словам, после перехода на альтернативные виды топлива встанет вопрос: переводить эту нагрузку на население или оставить дорожный фонд. Во втором случае придется повышать акциз на топливо.

Он также считает, что альтернативные виды топлива будут не дешевле традиционных.

Личный счет,Игорь Левитин,
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