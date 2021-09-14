По всей РФ могут ввести платный проезд по автомагистралям

Помощник президента РФ Игорь Левитин не исключил, что по всей стране будут введена плата за проезд по автомагистралям после перехода на электрокары и автомобили на газе. Об этом пишет агентство «Прайм».

По словам Левитина, на содержание и ремонт дорог идут деньги из дорожных фондов, которые, в свою очередь, частично пополняются за счет акцизов на топливо.

"Сегодня у газа и у электричества нет акциза: или мы должны будем его ввести, или сейчас весь мир задумается о радикальной реформе платежей и сборов за пользование автомобильными дорогами», - сказал Левитин на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

Он пояснил, что речь идет о покилометровой плате за проезд по автодорогам. По его словам, после перехода на альтернативные виды топлива встанет вопрос: переводить эту нагрузку на население или оставить дорожный фонд. Во втором случае придется повышать акциз на топливо.