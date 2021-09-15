Деньги за жилье вернут быстрее: как изменилась система налогового вычета

В России до месяца сокращен срок проверки заявления на налоговый вычет. Таким образом покупатели смогут гораздо быстрее вернуть часть денег за приобретенное жилье. Об этом «Российской газете» рассказала эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

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Эксперт отметила, что максимальная сумма налогового вычета, которую могут вернуть россияне, купившие недвижимость, - 260 тыс. рублей, а при погашении процентов по ипотечным кредитам - 390 тыс. рублей.

«Налоговый вычет при покупке жилья распространяется только на граждан РФ, официально трудоустроенных, уплачивающих налоги и купивших жилье на территории России», - пояснила Людмила Анисимова.

По ее словам, с 2021 года заработала система начисления налогового вычета в упрощенном порядке.

«При таком порядке сокращаются сроки проверки заявления - до 1 месяца вместо 3-х. Сроки перечисления денег налогоплательщику сокращаются с одного месяца до 15 дней. Данной схемой могут воспользоваться покупатели жилья, у которых право на вычет возникло не раньше 2020 года», - отметила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами.

Людмила Анисимова также подчеркнула, что теперь не нужно идти в налоговую инспекцию, заполнять налоговую декларацию, собирать документы, подтверждающие право на вычет, все это будет сделано автоматически. Соответствующее заявление налоговая отправит в личный кабинет налогоплательщика.