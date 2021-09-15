Пятьсот россиян получат по 100 тысяч рублей

Утверждены результаты отбора 500 победителей первого тиража розыгрыша денежных призов среди россиян, сделавших прививку от COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В соответствии с постановлением правительства, розыгрыш проводится среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак»», - пояснили в пресс-службе.

Лотерея проводится в два этапа, победители выбраны случайным образом. Все выигравшие получат по 100 тыс. рублей.

«Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователи мобильного приложения портала также получат push-уведомления о выигрыше. Номера победивших сертификатов также можно будет узнать сегодня на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье»», - пояснили в правительстве.

Для получения денег победителям нужно будет указать номер своей банковской карты «Мир». Всего будет разыграна 1000 призов. Второй этап лотереи пройдет 14 октября.