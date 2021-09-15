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Пятьсот россиян получат по 100 тысяч рублей

Алиса Селезнёва
1 час назад

Утверждены результаты отбора 500 победителей первого тиража розыгрыша денежных призов среди россиян, сделавших прививку от COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

Пятьсот россиян получат по 100 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В соответствии с постановлением правительства, розыгрыш проводится среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак»», - пояснили в пресс-службе.

Лотерея проводится в два этапа, победители выбраны случайным образом. Все выигравшие получат по 100 тыс. рублей.

«Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователи мобильного приложения портала также получат push-уведомления о выигрыше. Номера победивших сертификатов также можно будет узнать сегодня на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье»», - пояснили в правительстве.

Для получения денег победителям нужно будет указать номер своей банковской карты «Мир». Всего будет разыграна 1000 призов. Второй этап лотереи пройдет 14 октября.

С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна. По словам главврача 52-й больницы Марьяны Лысенко, для защиты от COVID-19 необходимо привить 80% населения, поскольку контагиозность вируса с появлением новых штаммов выросла в четыре раза.

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