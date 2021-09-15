Пенсия покойного супруга и компенсации: что могут получить пенсионеры

Овдовевшие пенсионеры имеют право получать пенсию покойного супруга вместо своей, если она была выше. Об этом и других выплатах, которые могут получить вдовы и вдовцы, читайте в подборке «Рамблера».
Претендовать на пенсию по потере кормильца могут люди пенсионного возраста или имеющие инвалидность. При этом вдова или вдовец имеют право на выплату только если не работают и на момент смерти супруга или супруги были иждивенцами.
Вернуться к получению своей пенсии можно в любой момент. Это делается по заявлению в территориальные органы ПФР.
Размер пенсии будет отличаться от суммы, которую получал умерший супруг, так как фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости, сообщает пресс-служба ПФР.
Такой переход будет выгоден не всем, заявили в пенсионном фонде. При переходе на пенсию супруга не полагаются специальные выплаты за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.
Вдовы и вдовцы военных пенсионеров могут получать их пенсии по выслуге лет, инвалидности или возрасту в дополнение к своей
Эта выплата также касается только пенсионеров по возрасту или инвалидности, либо тех, у кого на иждивении находятся дети до 14 лет.
Вторая пенсия оформляется через Министерство обороны. Нужно отправить туда заказным письмом заявление и копию свидетельства о смерти. Также необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда и предоставить туда свой паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о смерти военного пенсионера и документы, подтверждающие его службу и право на выплаты. Также пенсионный фонд может потребовать дополнительные документы, например, медицинские справки покойного.
Разовая выплата в 10 тыс. рублей, анонсированная президентом России Владимиром Путиным в августе, передается по наследству, если пенсионер скончался после ее начисления, но до получения. Выплата производится в общем порядке наследования.
Начисленная, но не полученная пенсия за месяц смерти также может быть получена наследниками. Для ее получения нужно обратиться с заявлением не позже, чем через полгода со дня смерти, к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие родство. Если обратились несколько родственников, сумма делится между ними поровну. По истечении шестимесячного срока или при отсутствии родственников, проживавших вместе с умершим, деньги наследуются в общем порядке, предусмотренном Гражданским кодексом.
Пенсионные накопления можно завещать. С заявлением, в котором указано, кто и в какой доле станет преемником, можно обратиться в ПФР или негосударственный пенсионный фонд. В случае наступления смерти раньше назначения пенсии наследники получат всю сумму, в другом случае — невыплаченный остаток. Если покойный не оставил распоряжений, к этим деньгам применяются общие правила наследования.
Если человек не дожил до получения компенсации на свои вклады и страховки советских времен, получить их смогут его наследники, но только те, кто родился раньше 1992 года. Счет при этом должен быть открыт в Сбербанке СССР до передачи его полномочий АКБ «Сбербанк» (до 20 июня 1991 года). При этом и наследователь, и преемник должны быть гражданами России.
После смерти граждан, награжденных званием «Герой России», если геройство присвоено прижизненно, родственники наследуют положенные им выплаты. Вдовы героев получают выплаты только до вступления в новый брак, дети — до совершеннолетия или окончания учебы на очном отделении вузов. Детям-инвалидам выплата сохраняется пожизненно. Если геройство присвоено посмертно, семья получает разовую выплату 20 тыс. рублей и ежемесячную — 8 тыс. рублей. Также супруга и дети имеют право получать пенсию героя.
Наследники умершего получают право на выплаты, которые он сам получить не успел. Это касается выплат по страховке, компенсации морального вреда от преступления и компенсации за землю, изъятую для госнужд.