Пенсия покойного супруга и компенсации: что могут получить пенсионеры

Овдовевшие пенсионеры имеют право получать пенсию покойного супруга вместо своей, если она была выше. Об этом и других выплатах, которые могут получить вдовы и вдовцы, читайте в подборке «Рамблера».

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Кто может претендовать

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Претендовать на пенсию по потере кормильца могут люди пенсионного возраста или имеющие инвалидность. При этом вдова или вдовец имеют право на выплату только если не работают и на момент смерти супруга или супруги были иждивенцами.

Вернуться к получению своей пенсии можно в любой момент. Это делается по заявлению в территориальные органы ПФР.

Сумма

Размер пенсии будет отличаться от суммы, которую получал умерший супруг, так как фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости, сообщает пресс-служба ПФР.

Выгодно не всем

Такой переход будет выгоден не всем, заявили в пенсионном фонде. При переходе на пенсию супруга не полагаются специальные выплаты за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.

Вторая пенсия вдовам военных

Вдовы и вдовцы военных пенсионеров могут получать их пенсии по выслуге лет, инвалидности или возрасту в дополнение к своей

Эта выплата также касается только пенсионеров по возрасту или инвалидности, либо тех, у кого на иждивении находятся дети до 14 лет.

Вторая пенсия оформляется через Министерство обороны. Нужно отправить туда заказным письмом заявление и копию свидетельства о смерти. Также необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда и предоставить туда свой паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о смерти военного пенсионера и документы, подтверждающие его службу и право на выплаты. Также пенсионный фонд может потребовать дополнительные документы, например, медицинские справки покойного.

«Путинская» выплата

Разовая выплата в 10 тыс. рублей, анонсированная президентом России Владимиром Путиным в августе, передается по наследству, если пенсионер скончался после ее начисления, но до получения. Выплата производится в общем порядке наследования.

Неполученная пенсия

Начисленная, но не полученная пенсия за месяц смерти также может быть получена наследниками. Для ее получения нужно обратиться с заявлением не позже, чем через полгода со дня смерти, к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие родство. Если обратились несколько родственников, сумма делится между ними поровну. По истечении шестимесячного срока или при отсутствии родственников, проживавших вместе с умершим, деньги наследуются в общем порядке, предусмотренном Гражданским кодексом.

Пенсионные накопления

Пенсионные накопления можно завещать. С заявлением, в котором указано, кто и в какой доле станет преемником, можно обратиться в ПФР или негосударственный пенсионный фонд. В случае наступления смерти раньше назначения пенсии наследники получат всю сумму, в другом случае — невыплаченный остаток. Если покойный не оставил распоряжений, к этим деньгам применяются общие правила наследования.

Компенсация советских вкладов

Если человек не дожил до получения компенсации на свои вклады и страховки советских времен, получить их смогут его наследники, но только те, кто родился раньше 1992 года. Счет при этом должен быть открыт в Сбербанке СССР до передачи его полномочий АКБ «Сбербанк» (до 20 июня 1991 года). При этом и наследователь, и преемник должны быть гражданами России.

Выплаты героям

После смерти граждан, награжденных званием «Герой России», если геройство присвоено прижизненно, родственники наследуют положенные им выплаты. Вдовы героев получают выплаты только до вступления в новый брак, дети — до совершеннолетия или окончания учебы на очном отделении вузов. Детям-инвалидам выплата сохраняется пожизненно. Если геройство присвоено посмертно, семья получает разовую выплату 20 тыс. рублей и ежемесячную — 8 тыс. рублей. Также супруга и дети имеют право получать пенсию героя.

Недополученные выплаты