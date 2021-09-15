Части россиян предложили предоставить дополнительный отпуск

Член Совета Федерации Ирина Рукавишникова выступила с инициативой предоставлять дополнительный отпуск родителям детей-инвалидов на время 21-дневной реабилитации ребенка.
«Как правило, родителя не отпускают с работы, если он отправляется на санаторно-курортное лечение вместе с ребенком. Больничный лист не предоставляется», - рассказала Рукавишникова «Парламентской газете».
По словам сенатора, о сложности получить длительный отпуск у работодателей ей рассказали представители Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями. Они пожаловались, что работодатели предлагают брать отпуск за свой счет, однако такой вариант не выгоден ни работнику, ни самому работодателю.
Рукавишникова заявила о намерении обсудить инициативу о предоставлении дополнительного отпуска или больничного листа с представителями органов власти, в том числе региональных, а также представителями работодателей.
В начале сентября сенаторы и депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации родителями с детьми-инвалидами всех возрастов. Сейчас такая опция доступна только родителям детей-инвалидов до 4 лет. По мнению авторов законопроекта, решение о бесплотном нахождении в больницах родителей и близких детей-инвалидов во время лечения позволит оказать таким семьям моральную и материальную поддержку.