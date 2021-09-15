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Экономист рассказал о перспективах укрепления рубля

Роман Кирьянов
36 минут назад

Курс рубля в ближайшие месяцы может укрепиться до 70 руб. за доллар. Такой прогноз дал "Рамблеру" инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Экономист рассказал о перспективах укрепления рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рубль, скорее всего. продолжит умеренное укрепление. Курс может укрепиться примерно до 70 руб за доллар в ближайшие месяцы, если не произойдёт негатива от ФРС или не случится геополитических осложнений"

По его словам, на укреплении российской валюты сказываются рекордные цены на газ на европейском рынке, а также последовавший за ним рост нефтяных котировок.

"Беспрецедентный рост газовых цен может подтянуть вверх и стоимость нефти, это уже происходит. Дополнительную поддержку рубль получает от жёсткой политики Банка России"

Цена газа на торгах в Европе 15 сентября составила $950 за тыс. куб. м, продемонстрировав рост почти в полтора раза с начала месяца.

Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла $75.

Личный счет,Сергей Суверов,Центральный банк России,ФРС,
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