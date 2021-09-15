Экономист рассказал о перспективах укрепления рубля

Курс рубля в ближайшие месяцы может укрепиться до 70 руб. за доллар. Такой прогноз дал "Рамблеру" инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
"Рубль, скорее всего. продолжит умеренное укрепление. Курс может укрепиться примерно до 70 руб за доллар в ближайшие месяцы, если не произойдёт негатива от ФРС или не случится геополитических осложнений"
По его словам, на укреплении российской валюты сказываются рекордные цены на газ на европейском рынке, а также последовавший за ним рост нефтяных котировок.
"Беспрецедентный рост газовых цен может подтянуть вверх и стоимость нефти, это уже происходит. Дополнительную поддержку рубль получает от жёсткой политики Банка России"
Цена газа на торгах в Европе 15 сентября составила $950 за тыс. куб. м, продемонстрировав рост почти в полтора раза с начала месяца.
Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла $75.