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Экономисты объяснили, к каким людям «не идут» деньги

Алиса Селезнёва
33 минуты назад

Фраза «идут деньги» применима только к тем, кто действительно хочет их заработать и умеет ими пользоваться. Об этом агентству «Прайм» заявили экономисты.

Экономисты объяснили, к каким людям «не идут» деньги
Фото: ТАССТАСС

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский отметил, что сам подход «деньги идут», вместо «я заработал», говорит об определенной финансовой инфантильности.

«К тем, кто не умеет пользоваться деньгами и не стремится заработать на них больше, деньги в конечном итоге «идти» перестают», - уверен он.

При этом финансовый советник Анна Харченко подчеркнула, что в современном мире с его достаточно большими возможностями для заработка, деньги «не идут» к тем, кто просто не хочет, чтобы они к ним шли.

По ее словам, для финансового благополучия важно не только делать карьеру или развивать бизнес, но и повышать финансовую грамотность и создавать накопления.

«А регулярно инвестируя часть зарплаты или прибыли от вашего бизнеса, деньги будут приходить независимо от того, работаете вы или нет», - уверена эксперт.

Ранее финансовый директор ГК Vesta Development Юлия Смагина назвала «неубиваемым» способом вложения денег инвестиции в недвижимость. При этом, по ее словам, традиционно более доходными считаются вложения в коммерческую недвижимость: офисы, торговые помещения, склады.

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В свою очередь старший портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Дмитрий Постоленко посоветовал диверсифицировать накопления и активы, чтобы защитить их от новых волн коронавируса. Одной из привлекательных инвестиций Постоленко считает долларовые облигации развивающихся рынков: ставки по ним заметно выше ставок по евробондам развитых стран. А на рублевом рынке эксперт выделил долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ), а также корпоративные облигации.
Личный счет,Анна Харченко,Дмитрий Постоленко,РУДН,
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