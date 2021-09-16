Экономисты объяснили, к каким людям «не идут» деньги

Фраза «идут деньги» применима только к тем, кто действительно хочет их заработать и умеет ими пользоваться. Об этом агентству «Прайм» заявили экономисты.
Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский отметил, что сам подход «деньги идут», вместо «я заработал», говорит об определенной финансовой инфантильности.
«К тем, кто не умеет пользоваться деньгами и не стремится заработать на них больше, деньги в конечном итоге «идти» перестают», - уверен он.
При этом финансовый советник Анна Харченко подчеркнула, что в современном мире с его достаточно большими возможностями для заработка, деньги «не идут» к тем, кто просто не хочет, чтобы они к ним шли.
По ее словам, для финансового благополучия важно не только делать карьеру или развивать бизнес, но и повышать финансовую грамотность и создавать накопления.
«А регулярно инвестируя часть зарплаты или прибыли от вашего бизнеса, деньги будут приходить независимо от того, работаете вы или нет», - уверена эксперт.
Ранее финансовый директор ГК Vesta Development Юлия Смагина назвала «неубиваемым» способом вложения денег инвестиции в недвижимость. При этом, по ее словам, традиционно более доходными считаются вложения в коммерческую недвижимость: офисы, торговые помещения, склады.