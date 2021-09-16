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Миллиардер Рэй Далио назвал условие уничтожения биткоина

Алиса Селезнёва
39 минут назад

Американский миллиардер и основатель инвестиционного фонда Bridgewater Associates Рэй Далио уверен, что регуляторы могут пойти на «убийство» биткоина, если криптовалюта станет еще более популярной. Об этом он заявил в интервью CNBC.

Миллиардер Рэй Далио назвал условие уничтожения биткоина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Далио, чье состояние оценивается Forbes в $20 млрд, в случае еще большей популярности биткоина регулирующие органы попытаются взять первую криптовалюту под свой контроль

«Если биткоин будет успешным, они попытаются его «убить». И я думаю, что у них получиться это сделать, поскольку они обладают соответствующими возможностями», - пояснил инвестор.

Рэй Далио уже высказывал мнение, что цифровой доллар и другие национальные криптовалюты будут жизнеспособными, однако у них не получится захватить крипторынок.А биткоин, по мнению миллиардера, является хорошей альтернативой золоту.

Ранее Сальвадора стал первым государством в мире, которое признало биткоин официальной валютой. Теперь с его помощью население страны сможет уплачивать налоги, покупать товары и услуги. А для обменных операций будет использоваться американский доллар.

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