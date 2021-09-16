Миллион каждому: часть выпускников получит подъемные

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, что власти планируют выплачивать выпускникам, которые останутся работать в регионе, «подъемные» в один миллион рублей. Об этом пишет «Московский комсомолец в Чите».

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Трутнев отметил, что выплату хотят распространить на выпускников, которые успешно окончили школы и высшие учебные заведения региона, а затем заключили здесь контракты на работу.

«Мне кажется, что это было бы достаточно эффективной мерой, мы это обсуждаем», - заявил он.

Трутнев отметил, что с 2013-го по 2019 год отток населения на Дальнем Востоке сократился в 4,5 раза – с 45 до десяти тысяч человек. По его словам, уезжают из региона в основном абитуриенты.

В сентябре 2021-го президент Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки Дальнего Востока. В частности, он рассказал о планах создать на Курилах «беспрецедентный» налоговый режим.

Местный бизнес планируют освободить от налогов (на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налогов) на десять лет. Также власти намерены объявить в регионе режим свободной таможенной зоны, в рамках которой не будет взиматься НДС.