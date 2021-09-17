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Глава ЦБ рассказала о пике инфляции в 7% и о ставках по вкладам

Секрет Фирмы
2 часа назад

Пик инфляции придётся на сентябрь и составит 7% в годовом выражении, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Затем рост цен замедлится благодаря повышению ключевой ставки, сообщила она. В августе инфляция ускорилась до 6,68%, это максимальное значение с 2016 года. Летом Центробанк прогнозировал, что уровень инфляции снизится к осени, а по итогам 2021 года показатель составит 5,7–6,2%.

Глава ЦБ: пик инфляции придется на сентябрь
Фото: ТАССТАСС

Глава ЦБ сообщила в интервью РБК, что в сентябре «инфляция будет где-то в районе 7%», но после должно начаться снижение из-за ужесточения денежно-кредитной политики.

Набиуллина предупредила, что в условиях высоких инфляционных ожиданий и отсутствия ограничений по спросу издержки бизнеса «имеют возможность практически на 100% переноситься в цены». Инфляционные ожидания населения в августе немного сократились — до 12,5%. В июле 2021 года они достигли максимального с ноября 2016 года значения — 13,5%.

По оценкам «ВТБ Капитала», инфляция по итогам 2021 года составит 6,5%. ЦБ ожидает, что проводимая политика поможет вернуть показатели к 4–4,5% в 2022 году.

Недельная инфляция с 7 по 13 сентября продолжила замедляться и составила 0,04%, следует из материалов Росстата.

Также глава ЦБ рассказала о скором возвращении ставок по вкладам в положительную зону, в которой процент по депозитам превышает размер инфляции.

«Это произойдёт. Они могут уже и сейчас быть в положительной зоне. Если вы, например, сейчас положите средства на годовой депозит по той ставке, которую банки сейчас предлагают, и инфляция вернётся в течение года к целевому уровню в соответствии с нашим прогнозом», — заявила Набиуллина.

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