Названа опасность увлечения скидками

В погоне за скидками на товары чаще всего покупатели поддаются ненужному ажиотажу и берут продукты и вещи, которые в иной ситуации не приобрели бы. Таким образом они теряют время, силы и деньги, заявил агентству «Прайм» доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин.

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По его словам, продавцы и покупатели балансируют между необходимостью, потребностью и спросом, пытаясь с помощью скидок извлечь максимальную выгоду. При этом для продавцов скидки – это возможность реализовать дополнительные партии товара, а для части покупателей — шанс увеличить свою потребительскую корзину.

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Однако некоторые покупатели в погоне за скидками забывают о принципах разумного потребления и экономии, отметил Николай Перепелкин.

«Разумная экономия превращается в одержимость, когда приобретение становится самоцелью, а само удовлетворение потребности уходит на второй план. При этом мы даже с некоторым осуждением реагируем на потребителей, повысивших свою платежеспособность за счет подчас непосильной кредитной нагрузки, хотя это явления близкого порядка — купить лишние товары по низкой цене или что-то вне рамок вашего дохода и бюджета. И то и другое нерационально», - пояснил он.

Эксперт также напомнил, что такая стратегия покупок приводит к тому, что россияне тратят гораздо больше, чем могут себе позволить, становясь обладателям не особо нужных товаров и продуктов. При этом они теряют возможность использовать свои средства более эффективно, чем бессмысленный шопинг, считает доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Ранее эксперты Роскачества призвали покупателей быть внимательнее при покупках во время массовых распродаж, в частности, в «Черную пятницу». В этот день, по их словам, покупательская активность значительно возрастает, и активизируются и мошенники. При этом опытные мошенники заранее регистрируют фейковые страницы и даже выкупают первые места в выдаче поисковых запросов.