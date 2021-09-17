За что могут получить деньги учащиеся и выпускники

Выпускники подмосковных школ, набравшие два и более 100-балльных результата на ЕГЭ, получили премии в размере 100 тыс. рублей. Учителям, которые их подготовили, также выплатили денежное вознаграждение. Об этой и других мерах поддержки для российских выпускников читайте в подборке «Рамблера».

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Премии мультистобалльникам

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Премии для школьников, сдавших выпускные экзамены на высший балл, в Московской области получили 44 человека. Награды за успешную учебу существуют и в других регионах. Это как выплаты за успешную сдачу выпускных, так и премии за окончание школы с медалью. Размеры выплат устанавливаются местными властями.

Подъемные

16 сентября полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о поступившем предложении платить «подъемный» 1 млн рублей выпускникам, которые остались на Дальнем Востоке. По его словам, обсуждается введение такой выплаты для тех, кто закончил школу с золотой медалью и остался продолжать образование в ДВФО, а также для выпускников вузов, заключивших контракт на работу на Дальнем Востоке. По его словам, это может помочь снизить отток населения из региона.

В 2018 году на Дальнем Востоке введены подъемные за переезд в регион.

Также подъемные предусмотрены для молодых специалистов на селе. Им еще и предоставляется служебное жилье.

Переезжающие в регионы Крайнего Севера работники получают повышенные региональные выплаты, для молодых специалистов также предусмотрена разовая выплата в размере оклада. Кроме того, прибывшие получают неделю отпуска для обустройства.

Стипендии для школьников за хорошую учебу

Дети из малообеспеченных или многодетных семей могут получать от 5 тыс. рублей до 30 тыс. рублей ежемесячно за отличную учебу и успехи в спорте, музыке или искусстве от различных фондов. Условия могут быть разными, как правило, к заявке нужно приложить рассказ о себе и с определенной периодичностью отчитываться кураторам о своей жизни. Некоторые из стипендий целевые и их можно тратить только на то, что связано с учебой, другие не имеют таких ограничений.

Награда за олимпиады

Также школьники могут получить премии за успешные выступления на международных олимпиадах. На федеральном уровне премия за золотую медаль составляет 1 млн рублей, за серебряную — 500 тыс., за бронзовую — 400 тыс. Это целевая выплата, использовать ее можно только на учебу, отдых, оздоровление, медуслуги, участие в интеллектуальных конкурсах.

Награды победителям и призерам всероссийских олимпиад вручаются от региона. Это могут быть как разовые выплаты, так и губернаторская стипендия или стипендия от местного правительства. Например, в Москве все участники сборной на заключительном этапе Всероса получают по 100 тыс. рублей, призеры от 150 до 300 тыс. рублей, победители до 500 тыс. рублей. На Ямале премии выплачивают не только за последний этап, но и за региональный.

Многие регионы назначают награды и за олимпиады и конкурсы местного значения. Например, в Московской области таких соревнований около сотни.

Победители и призеры олимпиад из специального перечня фонда «Таланты России» могут претендовать на грант в 125 тыс. рублей. Получить его могут только те, кому еще нет 18 лет, подавать заявку разрешено раз в два года. Ученик, выигравший олимпиаду в 11 классе и уже поступивший в вуз, может получить грант за прошлый год.

Профессиональные умения

В международном конкурсе профессионального мастерства WorldSkills могут принимать участие школьники, учащиеся средних специальных учебных заведений и студенты вузов в возрасте до 22 лет (в отдельных специальностях — до 25 лет). Награды для победителей и призеров составляют от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей. Принять участие в международном этапе могут победители школьного и регионального этапов, прошедшие дальнейший отбор.