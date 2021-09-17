Эксперты поделились способами обнулить долги за коммунальные услуги

Владельцам жилья следует исправно вносить платежи за потребленные коммунальные услуги. В противном случае у них начнутся крупные неприятности, которые иногда могут завершиться выселением человека из квартиры. Об этом гражданам напомнили эксперты, сообщает Deita.ru.

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При этом в реальной жизни возникают ситуации, при которых оплата «коммуналки» по определенным причинам невозможна. Тогда, как пояснили специалисты, у таких людей есть всего несколько возможностей избежать оплаты накопленной задолженности.

Первая мера — это признание собственника банкротом. Эта процедура подходит для тех, кто накопил долг на сумму от 50 до 500 тыс. рублей. Дело это длится довольно долго, на все этапы уйдет приблизительно год. Но после такой процедуры гражданину будет очень непросто получить кредит.

При этом необходимо помнить, что в такой ситуации судебные приставы все равно будут вынуждены выставить на продажу все ликвидное имущество должника и только те задолженности, которые уже невозможно будет ничем покрыть, признать безнадежными. И нет гарантии, что в их составе окажется плата за коммунальные услуги.

Другим вариантом ухода от гашения коммунальных задолженностей может стать истечение срока исковой давности. Если дело зайдет очень далеко, то через суд задолженности могут взыскать только в течение трехлетнего периода с даты начала разбирательств.