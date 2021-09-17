50 тысяч рублей на двоих: где искать бюджетный отдых на море

Аналитики Российской ассоциации туроператоров (АТОР) составили список самых бюджетных туристических направлений бархатного сезона.
Специалисты проанализировали цены на десятидневные пакетные туры с вылетом в период с 19 по 25 сентября. Стоимость туров включает в себя путевки на двоих с питанием, проживанием и авиабилетом из Москвы.
Самым бюджетным оказался отдых на Черном море. Минимальный по стоимости десятидневный тур в Абхазию можно приобрести за 22 166 рублей на двоих, отдохнуть в Анапе можно за 24 781 рублей, поездка в Сочи обойдется в 25 257 рублей, в Крым - 28 287 рублей.
Самым дешевым зарубежным направлением по уровню минимальной цены стала Болгария – здесь можно отдохнуть с перелетом и проживанием в отеле 3* с завтраками за 48 158 рублей на двоих.
Самый дешевый пакетный тур в Турцию обойдется уже в 53 990 рублей.
В АТОР отметили, что отдых в Болгарии по сравнению с прошлым месяцем подешевел на 43%, тогда как цены на путевки в Турцию остались практически на том же уровне, что и в конце августа.