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50 тысяч рублей на двоих: где искать бюджетный отдых на море

Вероника Полынина
59 минут назад

Аналитики Российской ассоциации туроператоров (АТОР) составили список самых бюджетных туристических направлений бархатного сезона.

50 тысяч рублей на двоих: где искать бюджетный отдых на море
Фото: Public DomainPublic Domain

Специалисты проанализировали цены на десятидневные пакетные туры с вылетом в период с 19 по 25 сентября. Стоимость туров включает в себя путевки на двоих с питанием, проживанием и авиабилетом из Москвы.

Самым бюджетным оказался отдых на Черном море. Минимальный по стоимости десятидневный тур в Абхазию можно приобрести за 22 166 рублей на двоих, отдохнуть в Анапе можно за 24 781 рублей, поездка в Сочи обойдется в 25 257 рублей, в Крым - 28 287 рублей.

Самым дешевым зарубежным направлением по уровню минимальной цены стала Болгария – здесь можно отдохнуть с перелетом и проживанием в отеле 3* с завтраками за 48 158 рублей на двоих.

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Самый дешевый пакетный тур в Турцию обойдется уже в 53 990 рублей.

В АТОР отметили, что отдых в Болгарии по сравнению с прошлым месяцем подешевел на 43%, тогда как цены на путевки в Турцию остались практически на том же уровне, что и в конце августа.

Личный счет,Ассоциация туроператоров России,
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