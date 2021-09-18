Число выплат без подачи заявления вырастет в России

С 1 января 2022 года вводятся обязательные электронные больничные. Это позволит оформлять ещё больше выплат и пособий в беззаявительном порядке. При этом сведения, например об уходе в отпуск по беременности и родам, будут поступать в Фонд социального страхования от работодателя, а о факте рождения ребенка — из информационной системы ЗАГСа, пояснили в Минтруде. В будущем список таких проактивных услуг ещё расширится, обещают в ведомстве. «Парламентская газета» напоминает, какие выплаты и пособия уже назначаются по беззаявительному принципу.

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Пять с половиной дней в году россияне стоят в очереди

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Россияне проводят в очередях в среднем 5,5 дня в году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование агентства «Русопрос» и сервиса доставки «СберМаркет».

Самые большие очереди в России — в магазинах, общественном транспорте, медучреждениях, а также в госучреждениях, например в МФЦ.

Сэкономить время граждан призваны цифровые сервисы. Так, система межведомственного взаимодействия позволяет загрузить онлайн нужные выписки и справки, в итоге многие услуги можно получить автоматически.

Например, после рождения ребёнка Пенсионный фонд самостоятельно готовит сертификат о материнском капитале, используя при этом данные загса.

В 2020 году Пенсионный фонд также начал назначать ежемесячные денежные выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам) в проактивном режиме.

В мае 2021 года был принят закон, который закрепил беззаявительный порядок пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости, а также страховых и социальных пенсий по инвалидности.

С этого же времени получить налоговый вычет после приобретения жилья и уплаты процентов по ипотеке можно без декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на эту льготу документов.

«Проактивный принцип оформления пособия — это видимый результат цифровизации, о которой много говорят в последнее время, но которую порой трудно ощутить», — сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

При этом расширение перечня беззаявительных выплат — результат большой проделанной работы, сказала «Парламентской газете» глава социального комитета Инна Святенко. Совет Федерации ведёт такую работу на законодательном уровне уже несколько лет, отметила сенатор.

«Поэтапно были введены нормы в законодательство, регулирующие работу информационных систем в социальной сфере, далее на основании сведений, содержащихся в этих системах, стало возможным предоставление мер социальной поддержки, и в частности — реализация с 2022 года беззаявительного получения пособий при рождении ребёнка», — отметила сенатор.

Среди новых выплат, которые смогут предоставлять без заявления, — компенсации по ОСАГО водителям-инвалидам. С таким предложением не так давно выступил Минтруд.

Также ожидается, что с 1 января 2022 года пенсионерам больше не придётся подавать заявление для получения дополнительной федеральной социальной доплаты.

Декретный отпуск

С 2022 года беззаявительных выплат станет ещё больше. К ним добавятся пособия по беременности и родам, единовременные выплаты при рождении ребёнка и больничные, сообщили в Минтруде.

Обычно декретный отпуск длится около 140 дней — 70 дней до и 70 дней после родов. На это время будущим мамам оформляют больничный, а по нему назначают денежную выплату.

Считается она по следующей формуле: официальные доходы за два года, делённые на число дней за этот период и умноженные на число дней декрета.

При этом есть верхний и нижний пределы пособия. Так, в 2021 году минимальная сумма составляет 58 878,4 рубля, а максимальная — 340 795 рублей за весь срок декрета при рождении одного ребёнка.

Выплачивают пособие ещё до родов — вместе с ближайшей к декрету зарплатой. При этом НДФЛ с этой суммы не удерживают. Сколько начислили — столько и должны заплатить, даёт инструкцию сайт госуслуг.

«Считаю, что в нашей стране беспрецедентное отношение к рождению детей, — сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. — Мы имеем один из самых продолжительных декретных отпусков. При этом в случае сложной или многоплодной беременности он может быть ещё увеличен».

Однако, чтобы оформить выплату, раньше надо было записаться к врачу, написать заявление на работе, дождаться расчёта в бухгалтерии (на это у работодателя есть 10 дней) и, наконец, получить пособие.

С переходом на электронный документооборот будущие мамы будут избавлены от необходимости ходить по кабинетам и смогут потратить это время на подготовку к рождению малыша, отметила депутат.

Кроме работающих женщин, пособие могут получить студентки очного отделения и сотрудницы, уволенные из-за ликвидации организации. А вот если у женщины не было официальной работы, пособие по беременности ей не положено.

Выплаты при рождении

В отличие от декретных, пособие при рождении ребёнка положено всем российским семьям независимо от уровня дохода. Родители могут работать по трудовому договору или быть фрилансерами, безработными или ИП — на размер пособия это не влияет. С первого февраля 2021 года это 18 886,32 рубля.

Раньше, чтобы получить эти деньги, тоже нужно было собрать кучу документов: справку о рождении ребёнка, справку о том, что второй родитель пособия не получал, и другие. А также написать заявление: безработным — в органы соцзащиты, индивидуальным предпринимателям — в территориальные органы Фонда социальной защиты.

С 2022 года все эти данные будут поступать в госсистемы автоматически, обещают в Минтруде. Например, сведения о факте рождения ребёнка — из информационной системы ЗАГСа.

Что важно — получить и первое, и второе пособия можно только на карту «Мир», поэтому даже после нововведений придётся заблаговременно позаботиться об её оформлении.

«Выплаты пособий именно на карты единой национальной платёжный системы — это залог своевременного поступления денег. Вы помните, что в связи с западными санкциями неоднозначно звучали предложения о том, что нас необходимо лишить доступа к разным платёжным системам. С введением карты «Мир» такой угрозы больше нет», — сказала Светлана Бессараб.

Больничный лист

Значительно облегчить жизнь в Минтруде обещают и тем, кто сидел на больничном. До сих пор электронными больничными пользовалось ограниченное число учреждений. С 2022 года это станет обязательным для всех.

Таким образом, человеку не нужно будет носиться с листком нетрудоспособности по всему городу, отмечать его в бухгалтерии и только после этого ждать выплат. Все данные подтянутся автоматически.

Пилотный проект по прямым выплатам из Фонда социального страхования начали внедрять в отдельных регионах ещё в 2012 году. А к концу прошлого года такой порядок действовал уже в 77 субъектах. С нового года на новую схему перейдут все 85 российских регионов.

«Эксперимент показал, что практически все медицинские организации готовы к ведению документооборота в электронном виде, — сказала Светлана Бессараб. — Второй момент — налажено межведомственное взаимодействие в электронном формате, что позволяет подтянуть необходимые документы из разных баз».