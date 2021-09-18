Россиянам назвали виды «долгов по наследству»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», что, согласно статье 1112 Гражданского кодекса РФ, в состав наследства входит не только принадлежавшее наследодателю имущество, но и имущественные права и обязанности, то есть долги.

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Так, например, нельзя принять в наследство квартиру и отказаться от ипотеки по ней или долгов за ЖКУ, или получить автомобиль и не выплачивать кредит по нему, объяснил юрист.

Поэтому он посоветовал изучить наличие и размер долгов у умершего родственника, трезво оценить наследственную массу и возможность погашения долгов. На заявление прав на наследственную массу гражданину дают шесть месяцев, в течение которых он может отказаться от наследства с долгами.

При этом, не передаются по наследству долги, непосредственно связанные с личностью наследодателя, уточнил Соловьев. То есть деньги, взятые в долг у физических лиц без оформления в письменной форме, алименты, неустойки и штрафы по договорам, а также ущерб, нанесенный здоровью и имуществу другого человека.