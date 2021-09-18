Россиянам назвали виды «долгов по наследству»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», что, согласно статье 1112 Гражданского кодекса РФ, в состав наследства входит не только принадлежавшее наследодателю имущество, но и имущественные права и обязанности, то есть долги.
Так, например, нельзя принять в наследство квартиру и отказаться от ипотеки по ней или долгов за ЖКУ, или получить автомобиль и не выплачивать кредит по нему, объяснил юрист.
Поэтому он посоветовал изучить наличие и размер долгов у умершего родственника, трезво оценить наследственную массу и возможность погашения долгов. На заявление прав на наследственную массу гражданину дают шесть месяцев, в течение которых он может отказаться от наследства с долгами.
При этом, не передаются по наследству долги, непосредственно связанные с личностью наследодателя, уточнил Соловьев. То есть деньги, взятые в долг у физических лиц без оформления в письменной форме, алименты, неустойки и штрафы по договорам, а также ущерб, нанесенный здоровью и имуществу другого человека.
Руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев ранее напомнил, что при наследовании квартиры стоит убедиться, что на эту недвижимость нет других претендентов, так как они могут оспорить сделку в суде.