Часть пенсионеров получит допвыплаты в октябре

В октябре российские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты. Газета «МК» опросила экспертов, которые рассказали о том, кому они положены.

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В самом начале месяца отмечается День пожилого человека. 1 октября некоторые российские регионы выделяют гражданам дополнительные суммы из местного бюджета. При этом на федеральном уровне таких мер не проводится, поэтому суммы и условия получения выплат различаются в зависимости от региона. Среди требований может быть наличие определенного возраста, инвалидности или отработанных на местных предприятиях лет.

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— Региональные власти, в отличие от федеральных, больших источников пополнения бюджета не имеют, им сложно оперировать серьезными суммами, — рассказала газете старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Это могут быть и незначительные суммы в 500-700 рублей, но даже они помогут пенсионерам.

С 1 октября на 3,7 процента индексируются военные пенсии. Около 2,6 процента россиян получат прибавку к пенсионным отчислениям.

— Формула расчета пенсий непростая. В среднем по стране военная пенсия — порядка 25 тысяч рублей, таким образом, прибавка составит около одной тысячи рублей. Это уже более-менее ощутимая сумма, — заявил экономист Андрей Лобода.

Пенсионеры старше 80 лет получат прибавку к пенсии по достижении этого возраста — им выплатят фиксированную ставку в двойном размере.

Ожидать прибавки могут и люди с выслугой за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним условиях. Для мужчин она должна составить 25 лет, для женщин — 20. За прибавкой им следует обратиться в ПФР.

Пенсия прибавится и у пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в мае текущего года. Им индексируют страховые выплаты по старости из-за ее окончания.

До этого в ПФР объяснили условия получения президентских выплат в 10 тысяч рублей для пенсионеров. Они полагаются тем, кто является получателем страховых пенсий по государственному обеспечению.

При этом россияне, которые получают другие выплаты по линии ПФР, не смогут получить средства. Среди таких категорий находятся ветераны боевых действий, получатели выплат по уходу за детьми-инвалидами.