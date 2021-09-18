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Российским пенсионерам пообещали дополнительные выплаты в октябре

Lenta.ru
44 минуты назад

К 1 октября пенсионеры сразу в нескольких российских регионах получат дополнительные выплаты в честь Дня пожилого человека. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Пенсионерам пообещали дополнительные выплаты в октябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, разовую выплату в 10 тысяч рублей получат жители Ненецкого автономного округа. Для этого их трудовой стаж на территории региона должен быть не менее 15 лет.

В Рязанской области ежегодная выплата в 500 рублей достанется гражданам старше 90 лет, а в Челябинской области к 1 октября 700 рублей получат все пенсионеры. Отмечается, что дополнительные пенсионные выплаты будут начислены автоматически, для их получения не потребуется заполнять какие-либо заявления.

В ПФР разъяснили условия получения выплаты 10 тысяч рублей

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Деньги будут переведены в сентябре. Документы для этого подготовит Пенсионный фонд.

Личный счет,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,Московский комсомолец,
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