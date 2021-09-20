Экономист дал совет на случай обвала доллара

Обвал глобальной пирамиды долгов, которая построена на долларе, произойдет уже в скором времени. Об этом заявил российский экономист Валентин Катасонов, передает ИА DEITA.RU.

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Он указал на нежизнеспособность нынешней мировой финансовой системы. По мнению Катасонова, в ближайшем будущем ее придется кардинально менять. Экономист не исключил возврата к старой единой мере стоимости, то есть к золоту. Тем, кто намерен копить средства вдолгую, он рекомендует запастись именно этим драгоценным металлом.

Золото вновь станет эталонным активом после того, как «американец» перестанет быть ключевой мировой резервной валютой. Катасонов прогнозирует, что денежные власти государств вновь займутся скупкой золота вместо доллара. Цена золота будет только расти, убежден экономист. Именно поэтому он советует всем гражданам России начать копить драгоценный металл либо в монетах, либо в украшениях, либо в слитках.