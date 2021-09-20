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Экономист рассказал, какой актив купить на случай обвала доллара

Лера Букина
47 минут назад

Обвал глобальной пирамиды долгов, которая построена на долларе, произойдет уже в скором времени. Об этом заявил российский экономист Валентин Катасонов, передает ИА DEITA.RU.

Экономист дал совет на случай обвала доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал на нежизнеспособность нынешней мировой финансовой системы. По мнению Катасонова, в ближайшем будущем ее придется кардинально менять. Экономист не исключил возврата к старой единой мере стоимости, то есть к золоту. Тем, кто намерен копить средства вдолгую, он рекомендует запастись именно этим драгоценным металлом.

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Золото вновь станет эталонным активом после того, как «американец» перестанет быть ключевой мировой резервной валютой. Катасонов прогнозирует, что денежные власти государств вновь займутся скупкой золота вместо доллара. Цена золота будет только расти, убежден экономист. Именно поэтому он советует всем гражданам России начать копить драгоценный металл либо в монетах, либо в украшениях, либо в слитках.

Как заявил известный трейдер и основатель управляющей компании Mobius Capital Partners Марк Мобиус, оказать сопротивление растущей инфляции удастся инвесторам, у которых 10% активов составляет золото.
Личный счет,Валентин Катасонов,Марк Мобиус,РИА "Дейта",
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