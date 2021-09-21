До 20 тысяч: в России ввели новый штраф для дачников

Верховный суд России (ВС РФ) вынес решение, в соответствии с которым владельцам садовых участков запрещается держать на них домашний скот, кур и других сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает РИА Новости.

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По решению высшей судебной инстанции страны, тех, кто вырубит на своем участке сад для того, чтобы построить на его месте курятники, обязательно оштрафуют.

Уточняется, что ВС РФ установит, что размер штрафа в таких случаях должен оставлять от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земли, но при этом не превышать 10 тыс. рублей.

Поводом для вынесения этого решения стал инцидент в Волгограде, где на участке, предназначавшемся для садоводства, владельцы организовали курятник. Его обнаружили сотрудники Государственной инспекции по использованию и охране земель. При этом на этой земле разрешалось исключительно садоводство. В результате женщина была оштрафована на 10 тыс. рублей. Отмечается, что это минимальная сумма штрафа для такого рода административного правонарушения.

Сначала региональные инспекторы посчитали это административным нарушением, а далее Верховный суд встал на сторону власти и оштрафовал владельцев дачного участка.