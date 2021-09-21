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В банках заканчиваются деньги на льготную ипотеку

Лера Букина
35 минут назад

Банки на 90% использовали средства, заложенные на программу льготной ипотеки, заявили «Известиям» в ДОМ.РФ. Так, общий лимит финансирования в 2,08 трлн рублей почти израсходован за 17 месяцев действия программы. На 9,5 месяца до 1 июля 2022 года осталась только десятая часть бюджета программы.

В банках заканчиваются деньги на льготную ипотеку
Фото: ТАССТАСС

В Райффайзенбанке прогнозируют, что остатка запланированного лимита хватит до конца срока действия программы. Об этом изданию рассказал руководитель управления кредитных продуктов банка Андрей Спиваков.

Выдачи кредитов изменились в меньшую сторону после корректировки условий программы, сообщил директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Виталий Насонов.

Партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая указала на падение спроса приблизительно на 30–40% на льготную ипотеку под 7% в Москве в июле-августе 2021 года.

«Из-за снижения размера кредита до 3 млн рублей выбор у покупателей существенно ограничился», — отметила она.

Однако программа все еще пользуется популярностью в ряде других регионов, в этой связи есть риск, что выделенного лимита не хватит, заявил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Программу могут как свернуть, так и дополнительно выделить на нее деньги, если лимиты по льготной ипотеке под 7% будут исчерпаны раньше 1 июля 2022 года, считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

В РНКБ ожидают, что выделенного лимита хватит до указанного срока. У банка «Открытие» нет проблем с лимитом.

Несмотря на изменение параметров льготной ипотеки, стоимость жилья в России будет расти. Таким прогнозом поделились специалисты кредитного рейтингового агентства НКР.

Личный счет,Недвижимость,Андрей Колочинский,Андрей Спиваков,Мария Литинецкая,Ханты-Мансийский банк "Открытие",Райффайзенбанк Австрия,Российский национальный коммерческий банк,газета "Известия",
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