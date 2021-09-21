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Экономист дал россиянам совет по защите сбережений

Лера Букина
26 минут назад

Сегодня мошенники любыми средствами пытаются получить доступ к мобильному банкингу граждан, поэтому стоит задуматься об открытии специальной банковской карты только для долгосрочных сбережений, заявил российский экономист Михаил Делягин. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Экономист дал россиянам совет по защите сбережений
Фото: ТАССТАСС

Лучше иметь как минимум две банковские карты, указал он. На одной Делягин рекомендует хранить сравнительно небольшую сумму денег для покупки продуктов, оплаты ЖКХ, заправки машины, посещения кафе и т.д. Ее можно подключить к мобильному банкингу. На другой карте экономист советует хранить те деньги, которые копятся вдолгую. Речь идет о жизни на пенсии, а также о крупных покупках. Даже сам держатель этой карты не должен иметь доступа к ней через интернет. Как уточнил Делягин, важно, чтобы снимать с этой карты деньги можно было лишь в отделении банка, но не онлайн. Это сократит вероятность того, что злоумышленник украдет деньги, заключил специалист.

Как заявил Делягин ранее, в России в результате резкой активизации мошенников под угрозой полного списания денег оказались владельцы банковских карт и кредиток. Экономист отметил, что мошенники совершенствуют уже отработанные схемы, и часто россияне лишаются всех своих сбережений, их средства списываются «под ноль» и на счету не остается ни копейки.

Личный счет,Михаил Делягин,
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