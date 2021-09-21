Экономист дал россиянам совет по защите сбережений

Лучше иметь как минимум две банковские карты, указал он. На одной Делягин рекомендует хранить сравнительно небольшую сумму денег для покупки продуктов, оплаты ЖКХ, заправки машины, посещения кафе и т.д. Ее можно подключить к мобильному банкингу. На другой карте экономист советует хранить те деньги, которые копятся вдолгую. Речь идет о жизни на пенсии, а также о крупных покупках. Даже сам держатель этой карты не должен иметь доступа к ней через интернет. Как уточнил Делягин, важно, чтобы снимать с этой карты деньги можно было лишь в отделении банка, но не онлайн. Это сократит вероятность того, что злоумышленник украдет деньги, заключил специалист.