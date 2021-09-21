Менее 15 тысяч: кто получит крупную льготу

Для пенсионеров в России с 1 октября расширят некоторые льготы. Об этом журналистам рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

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Эксперт уточнила, что с начала следующего месяца многих российских пенсионеров ожидают перемены в сфере распределения субсидий на получение льготы по оплате услуг ЖКХ.

Отмечается, что новая программа позволит получить субсидии большему числу пожилых россиян. Нуждающимся пенсионерам предоставят право на повышение размера субсидии, что повлечет за собой новую льготу.

Если пенсионеру не хватит денег на оплату услуг ЖКХ и он докажет это перед соцзащитой, размер субсидии для него будет увеличен с 50% до 100%.

«Например, одинокие пенсионеры и супруги-пенсионеры, у которых есть доход только в виде пенсии и возможных доплат, не превышающих 1,5 значения прожиточного минимума в регионе, смогут претендовать на такое увеличение субсидии», — пояснила Киреева.