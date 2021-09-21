Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Менее 15 тысяч: кто получит крупную льготу

Анна Безрукова
1 час назад

Для пенсионеров в России с 1 октября расширят некоторые льготы. Об этом журналистам рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

Менее 15 тысяч: кто получит крупную льготу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт уточнила, что с начала следующего месяца многих российских пенсионеров ожидают перемены в сфере распределения субсидий на получение льготы по оплате услуг ЖКХ.

Отмечается, что новая программа позволит получить субсидии большему числу пожилых россиян. Нуждающимся пенсионерам предоставят право на повышение размера субсидии, что повлечет за собой новую льготу.

Если пенсионеру не хватит денег на оплату услуг ЖКХ и он докажет это перед соцзащитой, размер субсидии для него будет увеличен с 50% до 100%.

«Например, одинокие пенсионеры и супруги-пенсионеры, у которых есть доход только в виде пенсии и возможных доплат, не превышающих 1,5 значения прожиточного минимума в регионе, смогут претендовать на такое увеличение субсидии», — пояснила Киреева.

Полтора прожиточных минимума в среднем по стране составляют 15 тыс. рублей. То есть люди пенсионного возраста, чья пенсия меньше этого показателя, смогут претендовать на новую меру поддержки от властей. Распределять льготы будут отделения социальной защиты населения. Именно туда россиянам рекомендуют обращаться за получением подробной информации.

Личный счет,Анастасия Киреева,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители