Россияне рассказали о расходах на обеды в офисе

Большая часть офисных сотрудников в России (74%) на регулярной основе обедают на работе. Траты большей части из них на обеды оцениваются в 10-20% от зарплаты, пишет РБК со ссылкой на результаты совместного исследования онлайн-ритейлера «Самокат» и сервиса «Работа.ру».

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Опрос показал, что каждого второго не устраивают условия, предоставляемые работодателем.

«Только у 28% офисных сотрудников на работе есть собственная столовая, 12% из них обеды компенсирует работодатель. У почти трети опрошенных (30%) в офисе есть только кухня для хранения и разогрева еды», — сказано в сообщении.

Из-за отсутствия условий для обеда на работе треть офисных сотрудников вынуждена заказывать доставку готовой еды и продуктов.

Если большинство сотрудников тратят на питание 10-20% от зарплаты, то каждый пятый — менее 10%, каждый десятый — около 30% от зарплаты. Свою еду из дома приносят 38% участников опроса.

Около трети (29%) респондентов хотели бы, чтобы за их обед платил работодатель. 13% офисных работников выступают за то, чтобы их руководство заказывало доставку еды в офис. 11% считают, что работодатели должны предоставлять скидки и промокоды на заказ еды и продуктов.