Россияне рассказали о расходах на обеды в офисе

Большая часть офисных сотрудников в России (74%) на регулярной основе обедают на работе. Траты большей части из них на обеды оцениваются в 10-20% от зарплаты, пишет РБК со ссылкой на результаты совместного исследования онлайн-ритейлера «Самокат» и сервиса «Работа.ру».
Опрос показал, что каждого второго не устраивают условия, предоставляемые работодателем.
«Только у 28% офисных сотрудников на работе есть собственная столовая, 12% из них обеды компенсирует работодатель. У почти трети опрошенных (30%) в офисе есть только кухня для хранения и разогрева еды», — сказано в сообщении.
Из-за отсутствия условий для обеда на работе треть офисных сотрудников вынуждена заказывать доставку готовой еды и продуктов.
Если большинство сотрудников тратят на питание 10-20% от зарплаты, то каждый пятый — менее 10%, каждый десятый — около 30% от зарплаты. Свою еду из дома приносят 38% участников опроса.
Около трети (29%) респондентов хотели бы, чтобы за их обед платил работодатель. 13% офисных работников выступают за то, чтобы их руководство заказывало доставку еды в офис. 11% считают, что работодатели должны предоставлять скидки и промокоды на заказ еды и продуктов.
Ежемесячные траты россиян на жилье составляют 10-20 тысяч рублей, а траты на еду - 5-25 тысяч рублей, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру». Вместе с тем 40% опрошенных признались, что их траты на продукты составляют 10-25 тысяч рублей в месяц, 29% опрошенных тратят от 5 до 10 тысяч рублей, 10% - от 3 до 5 тысяч рублей и 4% - до 3 тысяч рублей.