Как не получить штраф при продаже автомобиля

Во избежание штрафов за нового владельца автомобиля необходимо изначально правильно оформлять сделку, заявил агентству «Прайм» юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин.

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Он посоветовал прописать в договоре купли-продажи пункт о материальной ответственности нового собственника перед первым. С нового собственника необходимо взять обязательство в определенный срок возместить все понесенные убытки, подчеркнул специалист.

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Договор купли-продажи составляют в трех экземплярах, подсказывает Безделин. Два отдают покупателю, один остается у продавца. Договор можно составить самостоятельно, нотариальное заверение не требуется. Необходимо также оформить акт-приема передачи транспортного средства в двух экземплярах и внести в ПТС запись о новом собственнике (за исключением случаев оформления электронного ПТС).

Прежний собственник имеет право обжаловать постановление по делу об административном правонарушении. При подтверждении данных о том, что во время фиксации административного правонарушения автомобиль был во владении или в пользовании другого лица, его освобождают от ответственности.

«Подтверждением этому как раз и служит договор купли-продажи и акт приема-передачи транспортного средства», — отметил юрист.

Подать жалобу нужно в срок 10 суток после вручения копии постановления. Гражданину необходимо направить ее заказным письмом через Почту России с описью вложения или через Госуслуги.

Юрист также заявил о необходимости составить расписку о получении средств, отследить регистрацию транспортного средства через сайт ГИБДД и завершить регистрацию.

«Если новый приобретатель не перерегистрирует на себя в течение 10 суток транспортное средство, необходимо подать заявление о прекращении регистрации через сайт Госуслуги, либо обратиться лично в подразделение ГИБДД и подать заявление в порядке живой очереди», — заключил Безделин.