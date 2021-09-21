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Как не получить штраф при продаже автомобиля

Лера Букина
38 минут назад

Во избежание штрафов за нового владельца автомобиля необходимо изначально правильно оформлять сделку, заявил агентству «Прайм» юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин.

Как не получить штраф при продаже автомобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он посоветовал прописать в договоре купли-продажи пункт о материальной ответственности нового собственника перед первым. С нового собственника необходимо взять обязательство в определенный срок возместить все понесенные убытки, подчеркнул специалист.

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Договор купли-продажи составляют в трех экземплярах, подсказывает Безделин. Два отдают покупателю, один остается у продавца. Договор можно составить самостоятельно, нотариальное заверение не требуется. Необходимо также оформить акт-приема передачи транспортного средства в двух экземплярах и внести в ПТС запись о новом собственнике (за исключением случаев оформления электронного ПТС).

Прежний собственник имеет право обжаловать постановление по делу об административном правонарушении. При подтверждении данных о том, что во время фиксации административного правонарушения автомобиль был во владении или в пользовании другого лица, его освобождают от ответственности.

«Подтверждением этому как раз и служит договор купли-продажи и акт приема-передачи транспортного средства», — отметил юрист.

Подать жалобу нужно в срок 10 суток после вручения копии постановления. Гражданину необходимо направить ее заказным письмом через Почту России с описью вложения или через Госуслуги.

Юрист также заявил о необходимости составить расписку о получении средств, отследить регистрацию транспортного средства через сайт ГИБДД и завершить регистрацию.

«Если новый приобретатель не перерегистрирует на себя в течение 10 суток транспортное средство, необходимо подать заявление о прекращении регистрации через сайт Госуслуги, либо обратиться лично в подразделение ГИБДД и подать заявление в порядке живой очереди», — заключил Безделин.

В России могут начать штрафовать водителей за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По словам сенатора, соответствующая норма появится в новом Кодексе об административных нарушениях, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

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