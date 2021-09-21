В ЦБ пенсионерам посоветовали не полагаться только на государство

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что оказывать помощь действующим пенсионерам довольно поздно. По его мнению, граждане должны рассчитывать не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал. Об этом сообщает ТАСС.

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«Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего < > должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина - как раз эту трансформацию начать», – цитирует агентство Швецова.

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В этом вопросе могут помочь не только агитация и стимулирование, но и настройка самих пенсионных институтов, отметил Швецов. Представитель регулятора указал на наличие больших возможностей в наше время копить деньги самостоятельно. В частности, он отметил пенсионные фонды, страховые компании, также, по его словам, можно рассмотреть покупку недвижимости для сдачи ее в аренду.

Кроме того, пассивный доход от акций, облигаций и других финансовых инструментов может стать поддержкой на пенсии.

По словам Швецова, в настоящее время акциями российских компаний, которые находятся в свободном обращении, по большей части владеют не российские граждане и пенсионные фонды, а иностранные.

«Иностранцы видят прибыльность российских корпораций, и граждане вполне, еще достаточно этого free float (бумаг в свободном обращении), чтобы они часть этих акций купили и положили в свои портфели», – заключил он.