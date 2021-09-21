Когда подработка может привести к потере основной работы

Из-за подработки можно лишиться основного места работы, если действовать опрометчиво и допустить одну из трех часто совершаемых ошибок, заявила в интервью радио Sputnik руководитель «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская.

В первую очередь, специалист рекомендует детально изучить трудовой контракт, подписанный с основным работодателем. В документе должно быть указано, что запрещено делать работнику компании.

«Например, вам может быть нельзя работать на конкурентов, заниматься подобной деятельностью на благо других компаний или работать в этой отрасли. Если ничего такого нет, а у большинства этого в документах нет, то вы можете заниматься подработкой», – подчеркнула Владимирская.

Еще одним важным аспектом является время, выделенное для подработки. Специалист указала на необходимость заниматься подработкой исключительно в свободное время.

«Если у вас нерегламентированный рабочий день, то вы должны понимать, что любое продление рабочего дня для вас первично», – отметила Владимирская.

Если в это время вы занимаетесь не основной работой, а подработкой, то все может закончиться увольнением, предупредила эксперт.

Она также предостерегла граждан от использования для подработки оборудования, принадлежащего основному работодателю. Речь идет о компьютере, телефоне, доступе в интернет. Если сотрудник пойдет на такой шаг, то он может столкнуться не только с увольнением, но и с принуждением оплатить аренду оборудования. Кроме того, у человека могут забрать весь результат его деятельности, предупредила эксперт.