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В ЦБ порекомендовали россиянам сформировать капитал до пенсии

Газета.Ruиещё 7
8 часов назад

Первый зампред Центробанка России Сергей Швецов заявил, что россиян необходимо стимулировать к моменту выхода на пенсию полагаться не только на поддержку государства, но и на сформированный в течение жизни капитал. Об этом он сообщил на расширенном заседании комитета Совфеда по экономической политике, его слова приводит ТАСС. "Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм", - отметил Швецов. По его словам, "мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане", а предложения Центробанка и Минфина направлены на то, чтобы начать трансформацию в этом вопросе. Кроме того, первый заместитель председателя Центробанка полагает, что для граждан есть много вариантов сделать и самостоятельные накопления. "Это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, в конце концов - покупка недвижимости, которая поможет человеку при ее сдаче в аренду", - рассказал Швецов. Также финансовой поддержкой на пенсии может стать пассивный доход от акций, облигаций и других финансовых инструментов, добавил первый зампред ЦБ. Ранее в Пенсионном фонде России дали несколько советов россиянам, которые выходят на пенсию. В частности, в фонде гражданам рекомендовали заранее подготовить все необходимые документы и проверить, чтобы они соответствовали всем требованиям.

В ЦБ порекомендовали россиянам сформировать капитал до пенсии
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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