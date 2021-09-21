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Юрист объяснила, законны ли денежные сборы в школе

Лера Букина
14 минут назад

Принудительно собирать с родителей деньги в школе на определенные нужды запрещено. Допускается лишь сдавать деньги добровольно, рассказала РИА «ФедералПресс» кандидат юридических наук, член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологии Госдумы Венера Шайдуллина.

Юрист объяснила, законны ли денежные сборы в школе
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Поясню: ст.43 Конституции РФ закреплено право каждого гражданина на бесплатное школьное образование, его доступность. Следовательно, для организации обучения все необходимое предоставляется государством. Требования сдавать деньги на учебники, дидактические материалы, парты – являются неправомерными и преследуются по закону (ст. 136 УК РФ)», – подчеркнула юрист.

Как отметила Шайдуллина, в большинстве случаев средства собирают не учителя или завучи, а родительский комитет с целью улучшить образовательный процесс. У каждого родителя есть право не сдавать деньги, поскольку решение родительского комитета не подкрепляется законом. Как подчеркнула юрист, платно могут предлагать услуги по обучению, которое не включено в школьную программу. Речь идет как о дополнительном предмете, так и репетиторстве.

В Москве и Омске в этом году траты родителей на подготовку детей в школу в среднем достигли 11 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Личный счет,Госдума,ФедералПресс,
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