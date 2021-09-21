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Мишустин анонсировал рост минимальных зарплат у трех миллионов россиян

Lenta.ruиещё 12
1 час назад

В следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 13,6 тысячи рублей, а это значит, что зарплата увеличится у трех миллионов россиян. Такие цифры на заседании правительства в режиме видеоконференции анонсировал премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Мишустин пообещал рост минимальных зарплат трем миллионам россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце августа первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев призвал отказаться от МРОТ как от избыточного параметра. По его мнению, все параметры можно привязать к прожиточному минимуму.

Россияне назвали размер желаемой зарплаты

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что отмена МРОТ в ближайшее время приведет к хаосу, так как минимальная зарплата и прожиточный минимум имеют разную экономическую сущность.

Закон о новой методике расчета МРОТ президент страны Владимир Путин подписал в декабре 2020 года. С того момента она рассчитывается на основании медианного дохода, а не потребительской корзины.

Личный счет,Николай Арефьев,Михаил Мишустин,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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